Буквально через неделю во Франции начнется Чемпионат Европы по футболу 2016 года (Евро-2016). Для Франции проведение футбольного первенства европейского или мирового масштаба уже не в диковинку — здесь уже дважды проводились Чемпионаты Мира по футболу (1938 и 1998 гг.), а предстоящий Чемпионат Европы по футболу станет уже третьим по счету. В нем примут участие 24 национальные сборные со всей Европы, но для нашего блога в первую очередь интересны места проведения этого футбольного первенства, и если быть точнее, то нас интересуют футбольные стадионы. Географически эти стадионы разбросаны по всей стране с севера на юг, но в масштабах Европы это не критично для перемещения составов сборных с точки зрения последующей акклиматизации игроков.

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